Белый дом фактически дал Украине разрешение наносить удары по теневому флоту РФ.

Трамп дал “зеленый свет” Украине на удары по теневому флоту РФ

Как пишет The Atlantic, американские и украинские чиновники рассказали изданию, что при президентстве Джо Байдена Вашингтон был против атак на российские суда в международных водах, потому что опасался эскалации. Однако с приходом к власти Трампа ситуация изменилась.

В материале The Atlantic отмечается, что президент США не был против ударов по нефтяной логистике РФ. Он одобрял передачу Украине разведывательных данных для поражения объектов российской нефтяной инфраструктуры.

Издание напомнило о пяти танкерах теневого флота РФ, которые Украина поразила за последние недели. В Кремле назвали это “пиратством” и понеслись угрозы, что будут зеркальные атаки судов с украинскими товарами. В результате этих событий стоимость страхования судов уже повысилась.

Известно, что несмотря на публичные заявления в поддержку “мирного урегулирования”, Трамп одобрял усилия Украины по поражению нефтяной отрасли РФ. В октябре его администрация ввела санкции против компаний Лукойл и Роснефть, что парализовало часть российского экспорта и привело к удешевлению российской нефти.

Как сообщает The Atlantic, США признают риски для глобального рынка, однако считают удары по теневому флоту важным инструментом давления на Москву. Белый дом рассчитывает, что Путин будет более активно искать пути для мирных переговоров из-за ослабления нефтяной логистики РФ.

