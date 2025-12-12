Білий дім фактично надав Україні дозвіл завдавати ударів по тіньовому флоту РФ.

Трамп дав “зелене світло” Україні на удари по тіньовому флоту РФ

Як пише The Atlantic, американські та українські чиновники розповіли виданню, що за президентства Джо Байдена Вашингтон був проти атак на російські судна у міжнародних водах, тому що побоювався ескалації. Проте з приходом до влади Трампа ситуація змінилася.

У матеріалі The Atlantic зазначається, що президент США не був проти ударів по нафтовій логістиці РФ. Він схвалював передачу Україні розвідувальних даних для ураження об’єктів російської нафтової інфраструктури.

Видання нагадало про п’ять танкерів тіньового флоту РФ, які Україна уразила за останні тижні. У Кремлі назвали це “піратством” і вибухнули погрозами щодо дзеркальних атак суден з українськими товарами. У результаті цих подій вартість страхування судів вже підвищилась.

Відомо, що не зважаючи на публічні заяви на підтримку “мирного врегулювання”, Трамп схвалював зусилля України щодо ураження нафтової галузі РФ. У жовтні його адміністрація ввела санкції проти компаній Лукойл та Роснефть, що паралізувало частину російського експорту та спричинило здешевлення російської нафти.

Як повідомляє The Atlantic, США визнають ризики для глобального ринку, однак вважають удари по тіньовому флоту важливим інструментом тиску на Москву. Білий дім розраховує, що Путін активніше шукатиме шляхи для мирних переговорів через ослаблення нафтової логістики РФ.

