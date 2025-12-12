В понедельник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский встретится в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Великобритании Киром Стармером и другими европейскими лидерами для продвижения обсуждения предложений мира, инициированных США.

Об этом пишет Bloomberg.

Визит Зеленского в Берлин: что известно

О встрече сообщил пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус.

Ожидается, что советники по национальной безопасности Украины, Европы и США проведут переговоры по проектам планов, сообщают источники.

Территория Украины находится в центре текущих дискуссий между Вашингтоном, Киевом и Москвой, поскольку переговорщики работают над 20-пунктным проектом соглашения.

Москва настаивает, чтобы Украина вывела свои войска из восточных территорий в регионе Донбасс, которые включают части Донецкой и Луганской областей, захватить которые российской армии не удалось.

Зеленский ранее заявил, что США обсуждали возможность превращения этих территорий в “свободную экономическую зону” или “демилитаризованную зону”, которой будет управлять специальная администрация.

Остается открытым вопрос, будут ли эти регионы фактически признаны российскими вместе с оккупированным Крымским полуостровом.

Другими спорными моментами являются обеспечение надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия не осуществила повторное вторжение, и судьба около $200 млрд замороженных активов российского центрального банка.

Президент РФ Путин не проявляет признаков того, что будет менять свои военные цели.

Пока неизвестно, согласится ли Москва на мирное соглашение, даже если США и Украина достигнут договоренности.

