У понеділок, 15 грудня, президент Володимир Зеленський зустрінеться у Берліні із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єром Великої Британії Кіром Стармером та іншими європейськими лідерами для просування обговорення пропозицій миру, ініційованих США.

Про це пише Bloomberg.

Візит Зеленського до Берліну: що відомо

Про зустріч повідомив прессекретар Мерца Стефан Корнеліус.

Очікується, що радники з національної безпеки України, Європи та США проведуть переговори щодо проектів планів, повідомляють джерела.

Територія України перебуває в центрі поточних дискусій між Вашингтоном, Києвом і Москвою, оскільки переговорники працюють над 20-пунктовим проектом угоди.

Москва наполягає, щоб Україна вивела свої війська з східних територій у регіоні Донбас, які включають частини Донецької та Луганської областей, захопити які російській армії не вдалося.

Зеленський раніше заявив, що США обговорювали можливість перетворення цих територій на “вільну економічну зону” або “демілітаризовану зону”, якою керуватиме спеціальна адміністрація.

Залишається відкритим питання, чи будуть ці регіони фактично визнані російськими разом із окупованим Кримським півостровом.

Іншими спірними моментами є забезпечення надійних гарантій безпеки для України, щоб Росія не здійснила повторне вторгнення, та доля близько $200 млрд заморожених активів російського центрального банку.

Президент РФ Путін не проявляє ознак того, що змінюватиме свої військові цілі.

Наразі невідомо, чи погодиться Москва на мирну угоду, навіть якщо США та Україна досягнуть домовленості.

