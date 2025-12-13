Дроны ночью атаковали НПЗ в Саратове: там вспыхнул пожар
- Ночью в российском Саратове раздались взрывы — под атакой снова оказался Саратовский НПЗ.
- Из-за воздушной тревоги закрыли аэропорт Саратова.
- Губернатор области Бусаргин сообщил о жертвах.
Ночью ударные дроны в очередной раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.
Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.
Атака на Саратовский НПЗ 13 декабря: что известно
Поздно вечером 12 декабря раздавались взрывы в Саратовской области, работала российская противовоздушная оборона.
Местные жители сообщали о прилетах по нефтеперерабатывающему заводу, там начался пожар. К заводу направили пожарные машины.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время атаки дронов пострадало несколько квартир в жилом доме, также выбило окна в детском саду и поликлинике.
По его словам, в результате атаки погибли два человека.
Во время воздушной тревоги закрыли аэропорт Саратова.
Как сообщили в Минобороны России, ночью над Саратовской областью российская противовоздушная оборона сбила 24 ударных дрона.
Атаки на Саратовский НПЗ
Ночью 20 сентября дроны атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ. На объектах вспыхнули пожары.
В ночь на 16 октября украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
В ночь на 3 ноября ВСУ нанесли удар по Саратовскому НПЗ, подтвердили в Генеральном штабе. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.
11 ноября снова раздались взрывы в Саратовской области — беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод — по состоянию на 2023 год имел общий объем переработки нефти 4,8 млн тонн. Этот НПЗ обеспечивает нефтепродуктами российскую оккупационную армию.
Фото: Exilenova+