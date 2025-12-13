Ночью ударные дроны в очередной раз атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Атака на Саратовский НПЗ 13 декабря: что известно

Поздно вечером 12 декабря раздавались взрывы в Саратовской области, работала российская противовоздушная оборона.

Сейчас смотрят

Местные жители сообщали о прилетах по нефтеперерабатывающему заводу, там начался пожар. К заводу направили пожарные машины.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что во время атаки дронов пострадало несколько квартир в жилом доме, также выбило окна в детском саду и поликлинике.

По его словам, в результате атаки погибли два человека.

Во время воздушной тревоги закрыли аэропорт Саратова.

Как сообщили в Минобороны России, ночью над Саратовской областью российская противовоздушная оборона сбила 24 ударных дрона.

Атаки на Саратовский НПЗ

Ночью 20 сентября дроны атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ. На объектах вспыхнули пожары.

В ночь на 16 октября украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

В ночь на 3 ноября ВСУ нанесли удар по Саратовскому НПЗ, подтвердили в Генеральном штабе. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6.

11 ноября снова раздались взрывы в Саратовской области — беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — по состоянию на 2023 год имел общий объем переработки нефти 4,8 млн тонн. Этот НПЗ обеспечивает нефтепродуктами российскую оккупационную армию.

Фото: Exilenova+

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.