Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з європейськими лідерами відбуваються успішно. Він висловив сподівання, що вдасться врятувати багато життів у контексті війни в Україні.

Трамп заявив про прогрес у переговорах

– І я думаю, що ми ближчі зараз, і вони скажуть тобі, що вони ближчі зараз. Ми провели численні розмови з президентом Путіним з Росії. І я думаю, що ми ближчі зараз, ніж будь-коли раніше. І ми подивимося, що можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів, – сказав Трамп під час пресконференції у Білому домі.

Він додав, що США продають обладнання НАТО і не витрачають гроши, проте “ми хочемо побачити, чи можемо врятувати багато життів”.

Президент США наголосив на важливості спільної координації дій усіх сторін.

Зараз дивляться

За його словами, зараз і Росія, і Україна прагнуть завершити війну, однак це прагнення може змінюватися, тому важливо, щоб усі сторони опинилися на одному боці.

– Але ми стаємо ближчими. У нас величезна підтримка від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. І наразі Росія хоче, щоб це закінчилося. Проблема в тому, що вони захочуть, щоб це закінчилося, а потім раптом – не захочуть. І Україна захоче, щоб це закінчилося, а потім раптом – не захоче. Тому нам потрібно, щоб вони опинилися на одному боці. Але я думаю, що це рухається вперед. Дуже гарна розмова, – додав президент США.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Сполучені Штати Америки готові взяти на себе юридичні зобов’язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічні статті 5 НАТО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.