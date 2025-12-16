Цены на российскую нефть сейчас находятся на самом низком уровне с начала полномасштабной войны в Украине.

Санкции против РФ усиливают скидки, которые вынуждена предлагать нефтяная отрасль страны, фьючерсы на эталонную нефть падают.

Об этом пишет Bloomberg.

Цены на российскую нефть упали до $40 за баррель

В среднем российские экспортеры нефти получают чуть более $40 за баррель за грузы, отправленные из Балтийского и Черного морей и из восточного порта Козьмино, согласно данным Argus Media.

Это на 28% меньше по сравнению с последними тремя месяцами. При этом недавние ограничения, направленные на нефтяных гигантов Роснефть и Лукойл, еще больше расширили скидки.

Растущее западное давление на торговлю нефтью России затрудняет продажу и доставку баррелей. Санкции также затрагивают переработчиков в ведущих странах-импортерах, таких как Индия.

Кроме того, мировые эталонные цены на нефть падают: во вторник они торговались ниже $60 за баррель впервые с мая.

Доходы, которые Россия получает от своей нефти, которые вместе с газом составляют примерно четверть государственного бюджета страны, имеют критически важное значение для финансирования войны.

Более низкие поступления осложняют финансовое положение нефтяных компаний РФ и уменьшают сумму налогов, которые они платят в казну Кремля.

Администрация Дональда Трампа в течение последних нескольких недель активно вела дипломатические переговоры, направленные на завершение войны.

Президент Владимир Путин признал, что экономический рост России замедляется, во время недавнего визита в Индию.

Индийские чиновники сообщили, что ожидают импорт из России на уровне примерно 800 тыс. баррелей в день в этом месяце, что значительно меньше, чем в ноябре, хотя и до сих пор остается значительным объемом поставок.

Китайский нефтеперерабатывающий завод недавно приобрел груз сырой нефти из восточных портов России с самой большой скидкой в этом году.

Эти две азиатские страны являются основными покупателями российской нефти.

