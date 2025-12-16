Ціни на російську нафту зараз знаходяться на найнижчому рівні з початку повномасштабної війни в Україні.

Санкції проти РФ посилюють знижки, які мусить пропонувати нафтова галузь країни, ф’ючерси на еталонну нафту падають.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на російську нафту впали до $40 за барель

В середньому російські експортери нафти отримують трохи більше ніж $40 за барель за вантажі, відправлені з Балтійського та Чорного морів та зі східного порту Козьміно, згідно з даними Argus Media.

Це на 28% менше порівняно з останніми трьома місяцями. При цьому нещодавні обмеження, спрямовані на нафтогігантів Роснефть і Лукайл, ще більше розширили знижки.

Зростаючий західний тиск на торгівлю нафтою Росії ускладнює продаж і доставку барелів. Санкції також торкаються переробників у провідних країнах-імпортерах, таких як Індія.

Крім того, світові еталонні ціни на нафту падають: у вівторок вони торгувалися нижче за $60 за барель уперше з травня.

Доходи, які Росія отримує від своєї нафти, які разом із газом становить приблизно чверть державного бюджету країни, є критично важливими для фінансування війни.

Нижчі надходження ускладнюють фінансовий стан нафтових компаній РФ та зменшують суму податків, яку вони сплачують у скарбницю Кремля.

Адміністрація Дональда Трампа протягом останніх кількох тижнів активно вела дипломатичні переговори, спрямовані на завершення війни.

Президент Володимир Путін визнав, що економічне зростання Росії сповільнюється, під час нещодавнього візиту до Індії.

Індійські посадовці повідомили, що очікують імпорт з Росії на рівні приблизно 800 тис. барелів на день цього місяця, що значно менше ніж у листопаді, хоча й досі залишається значним обсягом поставок.

Китайський нафтопереробний завод нещодавно придбав вантаж сирої нафти з східних портів Росії з найбільшою знижкою цього року.

Ці дві азійські країни є основними покупцями російської нафти.

