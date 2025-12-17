Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил об усилении оборонного сотрудничества с Германией.

По его словам, подписан ряд новых важных договорённостей с немецкими партнёрами на сумму более €1,2 млрд.

Украина и Германия подписали оборонные соглашения

Как сообщил Шмыгаль, речь идёт о долгосрочных поставках запасных частей к системам Patriot.

Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.

Договорённости также охватывают закупку украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на сумму €200 млн.

Кроме того, предусмотрен крупнейший артиллерийский проект — производство 200 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью €750 млн, что усилит артиллерийские возможности Украины.

По словам министра, совместное производство украинских БпЛА Лінза будет реализовано в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой Quantum Systems в рамках проекта Build with Ukraine.

Эти беспилотники обеспечат масштабирование тактической разведки.

Также заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на тактическом уровне.

— Благодаря договорённостям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины €11,5 млрд, — написал министр.

Шмыгаль поблагодарил Бориса Писториуса за предоставление этой важной поддержки во время заседания Рамштайна.

— Особо ценим передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T. Это поможет защитить украинские города и усиливает европейскую безопасность, — добавил глава ведомства.

