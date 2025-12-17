Дроны и детали для Patriot: Украина подписала с Германией соглашение на €1,2 млрд
- Украина и Германия подписали оборонные соглашения на сумму более €1,2 млрд.
- По словам Дениса Шмыгаля, соглашения предусматривают поставку запчастей для Patriot, закупку украинских БПЛА на €200 млн и производство 200 САУ Богдана за €750 млн.
Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль сообщил об усилении оборонного сотрудничества с Германией.
По его словам, подписан ряд новых важных договорённостей с немецкими партнёрами на сумму более €1,2 млрд.
Украина и Германия подписали оборонные соглашения
Как сообщил Шмыгаль, речь идёт о долгосрочных поставках запасных частей к системам Patriot.
Это позволит быстрее ремонтировать, модернизировать и восстанавливать имеющиеся комплексы.
Договорённости также охватывают закупку украинских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на сумму €200 млн.
Кроме того, предусмотрен крупнейший артиллерийский проект — производство 200 единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) Богдана на новом шасси Zetros общей стоимостью €750 млн, что усилит артиллерийские возможности Украины.
По словам министра, совместное производство украинских БпЛА Лінза будет реализовано в кооперации украинской компании Frontline Robotics и немецкой Quantum Systems в рамках проекта Build with Ukraine.
Эти беспилотники обеспечат масштабирование тактической разведки.
Также заключены контракты на бесперебойные поставки новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на тактическом уровне.
— Благодаря договорённостям президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в следующем году Германия обязалась выделить на поддержку Украины €11,5 млрд, — написал министр.
Шмыгаль поблагодарил Бориса Писториуса за предоставление этой важной поддержки во время заседания Рамштайна.
— Особо ценим передачу двух обещанных систем Patriot и 9-й IRIS-T. Это поможет защитить украинские города и усиливает европейскую безопасность, — добавил глава ведомства.