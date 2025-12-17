Глава Міноборони України Денис Шмигаль повідомив про посилення оборонної співпраці з Німеччиною.

За його словами, підписано низку нових важливих домовленостей з німецькими партнерами на суму понад €1,2 млрд.

Україна і Німеччина підписали оборонні угоди

Як повідомив Шмигаль, йдеться про довготермінове постачання запасних частин до систем Patriot.

Це дозволить швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси.

Домовленості також охоплюють закупівлю українських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на суму €200 млн.

Крім того, передбачено найбільший артилерійський проєкт – виробництво 200 одиниць самохідних артилерійських установок (САУ) Богдана на новому шасі Zetros загальною вартістю €750 млн, що посилить артилерійські спроможності України.

За словами міністра, спільне виробництво українських БпЛА Лінза буде реалізовано у кооперації української компанії Frontline Robotics та німецької Quantum Systems у межах проєкту Build with Ukraine.

Ці безпілотники забезпечать масштабування тактичної розвідки.

Також укладено контракти на безперебійне постачання новітніх засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на тактичному рівні.

– Завдяки домовленостям президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов’язалася виділити на підтримку України €11,5 млрд, – написав міністр.

Шмигаль подякував Борису Пісторіусу за надання цієї важливої підтримки під час засідання Рамштайну.

– Особливо цінуємо передачу двох обіцяних систем Patriot та 9-ї IRIS-T. Це допоможе захистити українські міста та посилює європейську безпеку, – додав очільник відомства.

