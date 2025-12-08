Словаччина та Угорщина планують подати позов до Європейського суду через домовленість ЄС поступово відмовитися від імпорту російських газу та нафти.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Чому Угорщина і Словаччина оскаржують заборону російського газу

Петер Сійярто зауважив, що Угорщина і Словаччина подадуть позов із вимогою скасування заборони російського газу та нафти, щойно план RePowerEU буде впроваджений.

Крім того, вони попросять суд призупинити дію постанови на час розгляду справи.

– Ми йдемо на цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини і призведе до різкого зростання цін, – йдеться у заяві Сійярто.

Він охарактеризував європейську ініціативу як “масштабне юридичне шахрайство”. За словами угорського міністра, такий план є санкційним заходом, тож потребував одностайного схвалення.

Також, на думку Сіярто, ця угода нібито суперечить договорам ЄС, в яких йдеться про те, що енергетична політика є “національною компетенцією, і суперечить навіть власній оцінці”.

Нагадаємо, Рада ЄС та Європарламент погодили регламент, що передбачає поетапну заборону імпорту російського газу до кінця 2026 року та трубопровідного газу до осені 2027 року.

