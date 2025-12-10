Евросоюз очень близок к решению вопроса финансирования Украины в 2026 и 2027 годах за счет репарационного займа из замороженных российских активов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Европейского совета Антониу Кошту.

Репарационный заем Украине

Напомним, что 23 октября лидеры Евросоюза пообещали предоставлять финансирование Украине в течение следующих двух лет, поскольку война продолжается, а финансовая помощь США исчерпывается.

Сейчас смотрят

На саммите 18 декабря в Брюсселе лидеры ЕС должны решить, как выполнить свое обещание. Если же не договорятся, то переговоры будут продолжаться до тех пор, пока соглашение не будет заключено.

Отмечается, что для ЕС лучшим способом продолжения финансирования обороны Украины является использование около €210 млрд ($244,15 млрд) активов Центробанка РФ, замороженных в Европе после нападения России на Украину в 2022 году.

Несмотря на согласие многих стран на использование российских активов для помощи Украине, этот проект не является простым. Больше всего опасений в Бельгии, где хранится большинство замороженных средств. Брюссель хочет получить от других стран ЕС гарантии, что они разделят любые финансовые последствия в случае успешного обжалования Россией этой схемы.

— Сейчас мы дорабатываем правовые и технические решения, которые могло бы поддержать квалифицированное большинство государств-членов ЕС. Я думаю, что мы очень близки к нахождению решения, — подчеркнул Кошта.

Он считает, что на саммите 18 декабря страны примут соответствующее решение.

Известно, что Еврокомиссия хочет выдать Украине репарационный кредит в размере до €165 млрд, попросив все учреждения ЕС, которые имеют российские средства, обменять их на облигации ЕС с рейтингом ААА, выпущенные Еврокомиссией. Затем эти средства перечислят Украине частями в течение следующих двух лет.

Бельгия хочет, чтобы другие страны G7 (Великобритания, Канада и Япония) распределили риск. 25 ноября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона вместе с ЕС предоставить финансовую поддержку Украине на основе стоимости замороженных активов РФ.

Британское издание The Guardian 8 декабря написало, что Лондон готов передать 8 млрд фунтов активов, замороженных в Великобритании, для поддержки Украины.

Канада в октябре заявила, что также рассмотрит такой вариант финансирования помощи Украине.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.