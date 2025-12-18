Президент США Дональд Трамп во время своего обращения к нации в Белом доме резко критиковал своего предшественника Джо Байдена и не упомянул о войне России против Украины и ситуации с Венесуэлой.

Обращение Трампа к нации: что известно

Во время выступления в Белом доме Дональд Трамп в очередной раз дал оценку прошлой власти, в частности бывшему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

— Одиннадцать месяцев назад я унаследовал беспорядок. И я его исправляю, — заявил Трамп.

Действующий президент перечислил ряд проблем, которые, по его мнению, оставил после себя Байден, среди них:

открытые границы,

мужчины, выступающие в женских видах спорта,

рост преступности,

худшие торговые соглашения в истории,

больное и коррумпированное федеральное правительство.

Трамп мрачно охарактеризовал время, проведенное вне Белого дома, отметив, что “в течение последних четырех лет Соединенными Штатами руководили политики, которые отстаивали только интересы инсайдеров, нелегальных иммигрантов, карьерных преступников, корпоративных лоббистов, заключенных, террористов и, прежде всего, иностранных государств, которые использовали нас на невиданных ранее уровнях”.

При этом, вернувшись к власти, Трамп отметил, что за несколько коротких месяцев его правительство смогло превратить страну из худшего состояния в лучшее.

Стоит отметить, что во время своего выступления в Белом доме Дональд Трамп не упомянул о войне в Украине и мирном соглашении.

Не комментировал глава США и ситуацию с Венесуэлой и блокадой ее судов.

