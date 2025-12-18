Европейский совет ввел санкции в отношении 41 судна, входящего в состав российского “теневого флота” нефтяных танкеров.

Об этом сообщает журнал Евросоюза.

Совет ЕС ввел санкции против “теневого флота” РФ

На подсанкционные суда теперь распространяется запрет на доступ в порты ЕС и ограничения на предоставление широкого спектра морских услуг.

— Эта мера направлена ​​на танкеры, не входящие в ЕС, являющиеся частью “теневого флота” РФ и обходящие механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, отвечающие за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины, — отметили в ЕС.

После этого пакета общее количество судов “теневого флота” под экономическими ограничениями возросло почти до 600.

– ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций, – добавили в Евросовете.

Напомним, что 15 декабря Европейский совет ввел санкции против девяти человек и организаций, связанных с функционированием “теневого флота” РФ.

В список попали бизнесмены, связанные с Роснефтью и Лукойлом, а также судоходные компании из ОАЭ, Вьетнама и России, которые скрывали происхождение грузов и использовали нелегальные методы транспортировки.

