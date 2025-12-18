Евросовет наложил санкции на 41 судно российского “теневого флота”
- Евросовет ввел санкции против 41 судна российского теневого флота.
- Под санкции попали танкеры, обходящие ограничения на цену нефти и перевозящие военную технику.
- Запрет предусматривает доступ к портам и предоставление морских услуг для этих судов.
Европейский совет ввел санкции в отношении 41 судна, входящего в состав российского “теневого флота” нефтяных танкеров.
Об этом сообщает журнал Евросоюза.
Совет ЕС ввел санкции против “теневого флота” РФ
На подсанкционные суда теперь распространяется запрет на доступ в порты ЕС и ограничения на предоставление широкого спектра морских услуг.
— Эта мера направлена на танкеры, не входящие в ЕС, являющиеся частью “теневого флота” РФ и обходящие механизм ограничения цен на нефть, а также на суда, отвечающие за транспортировку военной техники, краденого украинского зерна и культурных ценностей из Украины, — отметили в ЕС.
После этого пакета общее количество судов “теневого флота” под экономическими ограничениями возросло почти до 600.
– ЕС остается готовым усилить давление на Россию и ее теневую цепочку создания стоимости флота, в частности путем введения дальнейших санкций, – добавили в Евросовете.
Напомним, что 15 декабря Европейский совет ввел санкции против девяти человек и организаций, связанных с функционированием “теневого флота” РФ.
В список попали бизнесмены, связанные с Роснефтью и Лукойлом, а также судоходные компании из ОАЭ, Вьетнама и России, которые скрывали происхождение грузов и использовали нелегальные методы транспортировки.