Європейська Рада запровадила санкції щодо 41 судна, що входять до складу російського “тіньового флоту” нафтових танкерів.

Про це повідомляє журнал Євросоюзу.

На підсанкційні судна тепер поширюється заборона на доступ до портів ЄС та обмеження на надання широкого спектру морських послуг.

– Цей захід спрямований на танкери, що не входять до ЄС, і є частиною “тіньового флоту” РФ, обходячи механізм обмеження цін на нафту, а також на судна, які відповідають за транспортування військової техніки, краденого українського зерна та культурних цінностей з України, – зазначили у ЄС.

Після цього пакету загальна кількість суден “тіньового флоту” під економічними обмеженнями зросла майже до 600.

– ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію та її тіньовий ланцюжок створення вартості флоту, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій, – додали у Єврораді.

Нагадаємо, що 15 грудня Європейська Рада ввела санкції проти дев’яти осіб та організацій, пов’язаних із функціонуванням тіньового флоту РФ.

До списку потрапили бізнесмени, пов’язані з Роснефть і Лукойл, а також судноплавні компанії з ОАЕ, В’єтнаму та Росії, що приховували походження вантажів та використовували нелегальні методи транспортування.

