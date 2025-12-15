Сегодня, 15 декабря, Европейский совет ввел санкции против пяти человек и четырех организаций, деятельность которых поддерживает теневой флот России.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Санкции против теневого флота РФ

В санкционный список включены бизнесмены, которые прямо или косвенно связаны с российскими компаниями Роснефть и Лукойл. Все они являются значительным источником доходов для России. Кроме того, они контролируют суда, которые скрытно перевозят российскую сырую нефть или нефтепродукты.

Так, санкции затронули судоходные компании, базирующиеся в ОАЭ, Вьетнаме и России, которые владеют или управляют танкерами теневого флота России.

Санкции предусматривают замораживание активов, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им средства. Отдельным лицам к тому же запретили въезд или транзит через государства ЕС.

На сегодняшний день санкции охватили более 2 600 человек и субъектов хозяйствования.

