Три страны-члена Европейского Союза — Чехия, Венгрия и Словакия — не будут участвовать в реализации решения о предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета ЕС.

Об этом свидетельствуют выводы саммита Европейского совета.

Решение о предоставлении финансовой поддержки Украине предусматривает кредит на 2026–2027 годы, который должен покрыть государственные нужды, включая оборонные расходы, за счет заимствований ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетным резервом Союза.

В то же время в документе отмечается, что любое привлечение ресурсов бюджета ЕС в качестве гарантии этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии, что и стало причиной их отказа от участия.

В выводах уточняется, что погашение кредита Украиной возможно только после получения репараций от России.

До этого времени активы останутся замороженными, и ЕС оставляет за собой право использовать их для покрытия займа в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Европейский совет также подчеркнул, что в соответствии с предыдущими решениями, активы России должны оставаться замороженными, пока РФ не прекратит агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб.

На основании статьи 122 Договора о ЕС были приняты исключительные, временные и обоснованные чрезвычайные меры для стабильного замораживания этих активов.

Кроме того, в выводах указано, что Совет ЕС и Европарламент должны продолжить работу над техническими и правовыми аспектами Репарационного кредита, который будет базироваться на остатках наличности, связанных с замороженными активами РФ.

Среди других ключевых моментов, сопровождающих кредит, — укрепление европейской и украинской оборонной промышленности, соблюдение Украиной принципов верховенства права и борьбы с коррупцией, а также учет политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и общих интересов безопасности ЕС.

