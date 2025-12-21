В ноябре 2025 года Россия поставила в Китай золотые слитки на сумму $961 млн, что является максимальным объемом экспорта золота между двумя странами за все время.

Об этом сообщает DW.

Рекордные объемы поставок российского золота в Китай

По данным китайской таможни, в ноябре стоимость российского золота, импортированного Китаем, достигла $961 млн или €818,6 млн.

Предыдущий месячный рекорд был зафиксирован в октябре, когда объем поставок составил $930 млн.

Всего за 11 месяцев 2025 года Китай импортировал из России золота на $1,9 млрд. В то же время в период с января по сентябрь объемы поставок были минимальными — всего $9 млн.

Для сравнения, в октябре-ноябре 2024 года Россия вообще не экспортировала золото в Китай, а максимальный месячный показатель за весь 2024 год составил $223 млн.

Ранее стало известно, что российский экспортный завод сжиженного природного газа отправил первую после введения санкций США партию СПГ в Китай.

По данным Bloomberg, танкер с российским газом прибыл в импортный терминал Бэйхай на юге Китая, несмотря на то, что и судно, и завод находятся под американскими санкциями.

Китай не признает односторонних ограничений США и продолжает закупать российские энергоресурсы.

