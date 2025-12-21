У листопаді 2025 року Росія поставила до Китаю золоті зливки на суму $961 млн, що є максимальним обсягом експорту золота між двома країнами за весь час.

Про це повідомляє DW.

Рекордні обсяги постачання російського золота до Китаю

За даними китайської митниці, у листопаді вартість російського золота, імпортованого Китаєм, сягнула $961 млн або €818,6 млн.

Попередній місячний рекорд було зафіксовано у жовтні, коли обсяг постачання становив $930 млн.

Загалом за 11 місяців 2025 року Китай імпортував з Росії золота на $1,9 млрд. Водночас у період із січня по вересень обсяги постачань були мінімальними — лише $9 млн.

Для порівняння, у жовтні–листопаді 2024 року Росія взагалі не експортувала золото до Китаю, а максимальний місячний показник за весь 2024 рік становив $223 млн.

Раніше стало відомо, що російський експортний завод скрапленого природного газу відправив першу після запровадження санкцій США партію СПГ до Китаю.

За даними Bloomberg, танкер із російським газом прибув до імпортного терміналу Бейхай на півдні Китаю, попри те, що і судно, і завод перебувають під американськими санкціями.

Китай не визнає односторонніх обмежень США та продовжує закуповувати російські енергоресурси.

