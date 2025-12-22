Франция готовится приступить к реализации проекта по возведению нового авианосца, о чем объявил президент Эммануэль Макрон, несмотря на сложную бюджетную ситуацию в стране.

Франция построит авианосец

По словам Макрона, решение о запуске этой масштабной программы было принято на этой неделе и будет иметь значительный экономический эффект.

– Проект напрямую поддержит нашу экономику и ее 800 поставщиков, 80% из которых – это малые и средние компании, – сказал Макрон в своем выступлении перед французскими военными в Абу-Даби.

Речь идет об авианосце нового поколения PANG, которое должно заменить действующий флагман французского флота Шарль де Голль.

Согласно военному законопроекту, ввод судна в эксплуатацию запланирован на 2038 год.

В программу привлечена, в частности, компания Naval Group SA.

В то же время страна находится в условиях неопределенности государственных финансов, поскольку переговоры о бюджете на 2026 год отложили до января.

Правительство планирует уже в понедельник собраться для представления специального закона, позволяющего сохранить финансирование ключевых расходов и налоговых поступлений.

На фоне финансовых вызовов отдельные парламентарии выступали с предложениями отсрочить строительство нового авианосца, учитывая его высокую стоимость.

Ранее правительство оценивало общие затраты на проект в 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов).

