Франція готується розпочати реалізацію проєкту зі зведення нового авіаносця, про що оголосив президент Еммануель Макрон, незважаючи на складну бюджетну ситуацію в країні.

Франція збудує авіаносець

За словами Макрона, рішення про запуск цієї масштабної програми було прийнято цього тижня та матиме значний економічний ефект.

– Проєкт безпосередньо підтримає нашу економіку та її 800 постачальників, 80% з яких – це малі та середні компанії, – сказав Макрон у своєму виступі перед французькими військовими в Абу-Дабі.

Йдеться про авіаносець нового покоління PANG, який має замінити чинний флагман французького флоту Шарль де Голль.

Відповідно до військового законопроєкту, введення судна в експлуатацію заплановане на 2038 рік.

До програми залучена, зокрема, компанія Naval Group SA.

Водночас країна перебуває в умовах невизначеності щодо державних фінансів, оскільки переговори про бюджет на 2026 рік відклали до січня.

Уряд планує вже в понеділок зібратися для представлення спеціального закону, який дозволить зберегти фінансування ключових витрат і податкових надходжень.

На тлі фінансових викликів окремі парламентарі виступали з пропозиціями відтермінувати будівництво нового авіаносця, зважаючи на його високу вартість.

Раніше уряд оцінював загальні витрати на проєкт у 10 мільярдів євро (11,7 мільярда доларів).

