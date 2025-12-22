Макрон заявив, що Франція незабаром почне будівництво нового авіаносця
- Макрон оголосив про ухвалення рішення щодо запуску масштабної військово-морської програми.
- Франція готує заміну авіаносця «Шарль де Голль» на судно нового покоління.
- Проєкт викликав дискусії на тлі невизначеності з бюджетом і державними витратами.
Франція готується розпочати реалізацію проєкту зі зведення нового авіаносця, про що оголосив президент Еммануель Макрон, незважаючи на складну бюджетну ситуацію в країні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Франція збудує авіаносець
За словами Макрона, рішення про запуск цієї масштабної програми було прийнято цього тижня та матиме значний економічний ефект.
– Проєкт безпосередньо підтримає нашу економіку та її 800 постачальників, 80% з яких – це малі та середні компанії, – сказав Макрон у своєму виступі перед французькими військовими в Абу-Дабі.
Йдеться про авіаносець нового покоління PANG, який має замінити чинний флагман французького флоту Шарль де Голль.
Відповідно до військового законопроєкту, введення судна в експлуатацію заплановане на 2038 рік.
До програми залучена, зокрема, компанія Naval Group SA.
Водночас країна перебуває в умовах невизначеності щодо державних фінансів, оскільки переговори про бюджет на 2026 рік відклали до січня.
Уряд планує вже в понеділок зібратися для представлення спеціального закону, який дозволить зберегти фінансування ключових витрат і податкових надходжень.
На тлі фінансових викликів окремі парламентарі виступали з пропозиціями відтермінувати будівництво нового авіаносця, зважаючи на його високу вартість.
Раніше уряд оцінював загальні витрати на проєкт у 10 мільярдів євро (11,7 мільярда доларів).