Сегодня, 22 декабря, Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев — до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Продление санкций против РФ

Эти экономические санкции впервые ввели в 2014 году, а с февраля 2022 года их усилили и расширили.

Сейчас смотрят

На сегодняшний день санкции против РФ охватывают сферы торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и товаров роскоши.

Санкции предусматривают запрет на перевозку морским транспортом сырой нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT и приостановку деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких пропагандистских СМИ.

История экономических санкций против России

31 июля 2014 года Совет ЕС принял решение 2014/512/CFSP о введении санкций против России из-за ее действий, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

Кроме санкций против РФ, Евросоюз ввел ограничения экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом, а также с неконтролируемыми Киевом территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Евросоюз принял 17 жестких пакетов санкций.

Европейский Совет подтвердил свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Сообщалось, что лидеры Европейского союза будут работать над 20-м пакетом санкций против РФ, чтобы обеспечить его принятие как можно скорее после представления в начале 2026 года.

Ранее Европейский совет ввел санкции в отношении 41 судна, входящих в состав российского «теневого флота» нефтяных танкеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.