Сьогодні, 22 грудня, Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців — до 31 липня 2026 року.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Продовження санкцій проти РФ

Ці економічні санкції вперше ввели у 2014 році, а з лютого 2022 року їх посилили та розширили.

На сьогодні санкції проти РФ охоплюють галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та товарів розкоші.

Санкції передбачають заборону на перевезення морським транспортом сирої нафти та нафтопродуктів із Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох пропагандистських медіа.

Історія економічних санкцій проти Росії

31 липня 2014 року Рада ЄС ухвалила рішення 2014/512/CFSP щодо введення санкцій проти Росії через її дії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Окрім санкцій проти РФ Євросоюз ввів обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом, а також з неконтрольованими Києвом територіями Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Євросоюз ухвали 17 жорстких пакетів санкцій.

Європейська Рада підтвердила свою підтримку всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

