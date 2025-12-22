Стармер і Трамп провели телефонну розмову: про що говорили
- Стармер і Трамп у телефонній розмові обговорили війну Росії проти України.
- Британський прем’єр розповів про роботу Коаліції охочих щодо миру.
- Лідери Британії та США також торкнулися ситуації в секторі Гази.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Розмова Стармера з Трампом
Під час спілкування сторони зосередилися на темі російської війни проти України та міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру.
Про це повідомила пресслужба британського уряду.
У повідомленні зазначається, що лідери розпочали розмову з обговорення війни в Україні.
Стармер поінформував американського президента про діяльність Коаліції охочих, яка має на меті підтримку будь-якої мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого завершення бойових дій, повідомили на Даунінг-стріт.
Окрему увагу під час розмови було приділено ситуації в секторі Гази.
Також прем’єр-міністр Великої Британії поінформував Дональда Трампа про кадрові зміни в дипломатичному корпусі, зокрема про призначення Крістіана Тернера новим послом Великої Британії у Вашингтоні.
Раніше повідомлялося, що цими вихідними в Маямі відбулася зустріч американських і російських посадовців у межах ініціатив адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на завершення майже чотирирічної російсько-української війни.
Крім того, 19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим провела у США черговий раунд переговорів.