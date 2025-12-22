Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Розмова Стармера з Трампом

Під час спілкування сторони зосередилися на темі російської війни проти України та міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

У повідомленні зазначається, що лідери розпочали розмову з обговорення війни в Україні.

Стармер поінформував американського президента про діяльність Коаліції охочих, яка має на меті підтримку будь-якої мирної угоди та забезпечення справедливого і тривалого завершення бойових дій, повідомили на Даунінг-стріт.

Окрему увагу під час розмови було приділено ситуації в секторі Гази.

Також прем’єр-міністр Великої Британії поінформував Дональда Трампа про кадрові зміни в дипломатичному корпусі, зокрема про призначення Крістіана Тернера новим послом Великої Британії у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що цими вихідними в Маямі відбулася зустріч американських і російських посадовців у межах ініціатив адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на завершення майже чотирирічної російсько-української війни.

Крім того, 19 грудня українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим провела у США черговий раунд переговорів.

