Президент США Дональд Трамп верит, что переговоры о завершении войны в Украине “приближаются к чему-то”.

Об этом американский лидер заявил накануне встречи делегации США с российскими чиновниками.

Трамп о мирном соглашении

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете президент США ответил на вопрос о перспективах встречи по ситуации в Украине, запланированной на этих выходных во Флориде.

Он заявил, что мирные переговоры между Украиной и РФ “приближаются к чему-то”.

— Надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там. Каждый раз, когда они захватывают слишком много территории, Россия меняет своё решение, — ответил Трамп.

Напомним, на этих выходных в Майами запланирована встреча представителей США и РФ по мирному урегулированию войны в Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Переговоры между американской и российской сторонами состоятся после обсуждений гарантий безопасности между США, Украиной и Европой, которые проходили в Берлине в начале этой недели.

По мнению главы фракции партии Слуга народа Давида Арахамии, в настоящее время отсутствует возможность заключения хорошего мирного соглашения между Украиной и РФ.

По его словам, речь может идти только о плохом соглашении или об его отсутствии и продолжении боевых действий.

Арахамия отметил, что риторика РФ на данный момент проста — “отдайте Донбасс”.

