Помічник Путіна Юрій Ушаков наперед заявив, що мирний план, підготовлений США спільно з Україною та європейськими партнерами, є “неприйнятним” для Росії, оскільки Україна та Європа внесли до нього “неконструктивні правки”.

Про це Ушаков заявив російським ЗМІ.

У Кремлі заздалегідь відкинули мирний план

Він також повідомив, що в Кремлі очікують на доповідь так званого спецпосланника Путіна Кирила Дмитрієва.

У понеділок, 22 грудня, Дмитрієв має доповісти про результати переговорів між представниками США, України та Європи.

Попри те, що доповіді ще не було, Ушаков наперед заявив, що “більшість пропозицій” Росію не влаштують.

– Ми це все тут обговоримо, подивимося, що може бути прийнято, що не можна категорично прийняти. Я думаю, що більшість пропозицій нам категорично не підійдуть, тому що ми будемо дотримуватися того, про що ми домовилися в Анкориджі та на інших зустрічах з американськими представниками, – заявив він.

Ушаков додав, що Україна та Європа запропонували до мирного плану “досить неконструктивні” правки.

Тому, за його словами, Росія буде формулювати свою “позицію” після доповіді Дмитрієва.

– Сподіваюся, він повернеться в понеділок і доповість, перш за все, Путіну про результати своїх переговорів. І після цього ми напрацюємо свою позицію, з якою підемо далі – перш за все, в контактах з американцями, – заявив Ушаков.

Кирило Дмитрієв, на доповідь якого розраховують у Кремлі, цими вихідними прибув до Маямі.

Після перших контактів він повідомив, що переговори триватимуть у суботу, 20 грудня, та в неділю, 21 грудня.

Також Дмитрієв зазначив, що дискусії відбуваються конструктивно.

Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф оприлюднили однакові заяви за підсумками триденних переговорів, які відбулися у Флориді та були присвячені питанням припинення війни в Україні.

