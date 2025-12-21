У Кремлі наперед назвали “неприйнятним” мирний план США, України та Європи
- Помічник Путіна заздалегідь заявив, що мирний план США, України та Європи є "неприйнятним" для Москви через нібито "неконструктивні правки" від України та Європи.
- У Кремлі очікують на доповідь спецпосланника Путіна Кирила Дмитрієва про результати переговорів, яка має відбутися 22 грудня.
Помічник Путіна Юрій Ушаков наперед заявив, що мирний план, підготовлений США спільно з Україною та європейськими партнерами, є “неприйнятним” для Росії, оскільки Україна та Європа внесли до нього “неконструктивні правки”.
Про це Ушаков заявив російським ЗМІ.
У Кремлі заздалегідь відкинули мирний план
Він також повідомив, що в Кремлі очікують на доповідь так званого спецпосланника Путіна Кирила Дмитрієва.
У понеділок, 22 грудня, Дмитрієв має доповісти про результати переговорів між представниками США, України та Європи.
Попри те, що доповіді ще не було, Ушаков наперед заявив, що “більшість пропозицій” Росію не влаштують.
– Ми це все тут обговоримо, подивимося, що може бути прийнято, що не можна категорично прийняти. Я думаю, що більшість пропозицій нам категорично не підійдуть, тому що ми будемо дотримуватися того, про що ми домовилися в Анкориджі та на інших зустрічах з американськими представниками, – заявив він.
Ушаков додав, що Україна та Європа запропонували до мирного плану “досить неконструктивні” правки.
Тому, за його словами, Росія буде формулювати свою “позицію” після доповіді Дмитрієва.
– Сподіваюся, він повернеться в понеділок і доповість, перш за все, Путіну про результати своїх переговорів. І після цього ми напрацюємо свою позицію, з якою підемо далі – перш за все, в контактах з американцями, – заявив Ушаков.
Кирило Дмитрієв, на доповідь якого розраховують у Кремлі, цими вихідними прибув до Маямі.
Після перших контактів він повідомив, що переговори триватимуть у суботу, 20 грудня, та в неділю, 21 грудня.
Також Дмитрієв зазначив, що дискусії відбуваються конструктивно.
Нагадаємо, секретар РНБО України Рустем Умєров та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф оприлюднили однакові заяви за підсумками триденних переговорів, які відбулися у Флориді та були присвячені питанням припинення війни в Україні.