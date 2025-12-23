Китай выступил с резкой критикой планов Украины ввести новые санкции против граждан и компаний КНР, которых подозревают в поддержке войны России против Украины. В Пекине такие действия назвали ошибочными.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга.

Китай отреагировал на анонсированные Украиной санкции

Линь Цзянь прокомментировал возможное внесение граждан Китая в украинские санкционные списки.

— Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не поддержаны Советом Безопасности ООН, — заявил дипломат.

Линь Цзянь призвал украинскую сторону отказаться от анонсированных ограничений в отношении китайских граждан и компаний.

Он подчеркнул, что такие санкции являются ошибочными.

— Китай решительно будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и граждан, — добавил представитель МИД.

Представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что в случае введения санкций Пекин будет защищать своих граждан и бизнес “всеми доступными средствами” и оставляет за собой право принять ответные меры.

— Китай будет защищать свои предприятия и граждан в случае введения против них украинских санкций, — отметил Линь Цзянь.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций против российских субъектов, а также лиц и структур, которые способствуют агрессии РФ.

По словам главы государства, речь идет как минимум об одном санкционном пакете, направленном против лиц, связанных с российской военной промышленностью.

Ограничения могут касаться не только граждан России, но и представителей других стран, в частности Китая.

