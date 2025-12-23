Китай виступив із різкою критикою планів України запровадити нові санкції проти громадян і компаній КНР, яких підозрюють у підтримці війни Росії проти України. У Пекіні такі дії назвали помилковими.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу.

Китай відреагував на анонсовані Україною санкції

Лінь Цзянь прокоментував можливе зарахування громадян Китаю до українських санкційних списків.

– Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не підтримані Радою Безпеки ООН, – заявив дипломат.

Лінь Цзянь закликав українську сторону відмовитися від анонсованих обмежень щодо китайських громадян та компаній.

Він наголосив, що такі санкції є помилковими.

– Китай рішуче захищатиме законні права й інтереси китайських підприємств і громадян, – додав речник МЗС.

Представник дипломатичного відомства наголосив, що у разі запровадження санкцій Пекін буде захищати своїх громадян і бізнес “всіма доступними засобами” та залишає за собою право вжити заходів у відповідь.

– Китай буде захищати свої підприємства і громадян у разі запровадження проти них українських санкцій, – зазначив Лінь Цзянь.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій проти російських суб’єктів та осіб і структур, які сприяють агресії РФ.

За словами глави держави, йдеться щонайменше про один санкційний пакет, спрямований проти осіб, пов’язаних із російською воєнною промисловістю.

Обмеження можуть стосуватися не лише громадян Росії, а й представників інших країн, зокрема Китаю.

