Украина готовит новые санкции против российских субъектов, а также тех, кто помогает агрессии РФ.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского.

Какие новые санкции готовит Украина

По словам Владимира Зеленского, речь идет, по меньшей мере, об одном пакете санкций против лиц, работающих с российской военной промышленностью.

– Это не только лица из России, но, в частности, и из Китая. Готовим еще санкционные шаги и против тех, кто оправдывает российскую агрессию и продвигает российское влияние средствами массовой культуры, и против спортсменов, которые используют свои спортивные карьеры и внимание людей к спорту для глорификации российской агрессии, – говорится в заявлении.

Также он добавил, что Украина работает с европейскими союзниками над деталями 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

– Главная задача – чтобы европейские санкции расширили давление на энергетические активы Путина и связанных с ним олигархов. Готовится также новый санкционный пакет Канады – спасибо за эту работу, – анонсировал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит процессы синхронизации санкций, а соответствующие решения СНБО и указы будут подписаны в ближайшее время.

Напомним, Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ до июля 2026 года.

