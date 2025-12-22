Президент Дональд Трамп сообщил, что ВМС США построят новый военный корабль класса Трамп в рамках инициативы Белого дома по модернизации надводного флота и возрождению отечественного судостроения.

Об этом пишет Bloomberg.

Трамп объявил о создании военного корабля

На плакате, продемонстрированном во время мероприятия в позолоченном особняке Трампа Мар-а-Лаго, было изображено художественное воспроизведение элегантного военного корабля под названием USS Defiant (Дерзкий), который рассекает бурные воды, излучая лазерный луч с палубы, а на заднем плане клубится дым от пораженной цели.

Рядом с кораблем была размещена фотография Трампа, поднимающего кулак в воздух — почти точная копия дерзкой позы, которую он принял через несколько минут после того, как пережил покушение в 2024 году.

На другом плакате показано изображение судна, проходящего мимо Статуи Свободы.

— Нам отчаянно нужны корабли, — сказал Трамп. — Некоторые из них устарели, изношены и старые, и мы пойдем абсолютно в противоположном направлении.

ВМС также разрабатывают новый фрегат на основе катера класса Legend, пытаясь укрепить флот надводных боевых кораблей, который в три раза меньше необходимого, сообщила служба 19 декабря.

Корабль, названный FF(X), будет строить компания HII со штаб-квартирой в Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния, чей катер класса Legend послужит основой для нового судна.

Инициатива Трампа Золотой флот

Новые корабли являются частью инициативы Трампа Золотой флот по возрождению американского судостроения и устранению дефицита малых кораблей, выявленного во время недавних военных операций по всему миру.

Модернизация флота стала одним из главных приоритетов в сфере обороны. Государственный секретарь Пит Хегсет заявил, что подрядчики должны ускорить разработку новых систем вооружения или потерять государственные контракты.

Состояние американского судостроения значительно отстает от темпов производства Китая, и администрация Трампа делает приоритет на инвестирование в судостроительную промышленность, чтобы сократить разрыв в производстве.

Трамп создал новое Управление судостроения ранее в этом году с планами налоговых льгот для привлечения компаний в США.

— Объявление в Овальном кабинете означает, что ВМС пытаются воспользоваться энтузиазмом администрации по судостроению и говорят: хорошо, вы хотите строить корабли — давайте придумаем новые корабли для строительства, потому что если у вас есть деньги и энергия, давайте направим это на то, что нужно ВМС, — сказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона.

Крейсер заменит эсминцы класса Arleigh Burke, которые имеют примерно четыре десятилетия эксплуатационного ресурса и оснащены боевыми системами Aegis, обеспечивающими возможность противоракетной обороны.

Первая попытка администрации Трампа построить новый фрегат во время предыдущего президентского срока завершилась значительно задержанной программой с превышением бюджета.

Первоначальный план предусматривал строительство 20 таких судов на начальном этапе, используя иностранный проект компании Fincantieri SpA со штаб-квартирой в Триесте, Италия, чья дочерняя компания в Висконсине получила контракт на строительство фрегатов.

Для адаптации проекта в соответствии с американскими военными стандартами стоимость корабля резко возросла, а повышенная сложность привела к задержкам в производстве.

