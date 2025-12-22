Президент Дональд Трамп оголосив, що ВМС США побудують новий військовий корабель класу Трамп у межах ініціативи Білого дому щодо модернізації надводного флоту та відновлення вітчизняного суднобудування.

Про це пише Bloomberg.

Трамп оголосив про створення військового корабля

На плакаті, продемонстрованому під час заходу в позолоченому маєтку Трампа Мар-а-Лаго, було зображено художнє відтворення елегантного військового корабля під назвою USS Defiant (Зухвалий), який розтинає бурхливі води, випромінюючи лазерний промінь з палуби, а на задньому плані клубочиться дим від ураженої цілі.

Зараз дивляться

Поруч із кораблем було розміщено фотографію Трампа, який піднімає кулак у повітря – майже точна копія зухвалої пози, яку він прийняв за кілька хвилин після того, як пережив замах на вбивство у 2024 році.

На іншому плакаті показано зображення судна, що пропливає повз Статую Свободи.

– Нам відчайдушно потрібні кораблі, – сказав Трамп. Деякі з них застаріли, втомилися й застарілі, і ми підемо в абсолютно протилежному напрямку.

ВМС також розробляють новий фрегат на основі катера класу Legend, намагаючись зміцнити флот надводних бойових кораблів, який утричі менший за необхідний, повідомила служба 19 грудня.

Корабель, названий FF(X), будуватиме компанія HII зі штаб-квартирою в Ньюпорт-Ньюсі, Вірджинія, чий катер класу Legend слугуватиме основою для нового судна.

Ініціатива Трампа Золотий флот

Нові кораблі є частиною ініціативи Трампа Золотий флот для відродження американського суднобудування та усунення дефіциту менших кораблів, виявленого під час нещодавніх військових операцій у всьому світі.

Модернізація флоту стала одним із головних пріоритетів у сфері оборони. Державний секретар Піт Гегсет заявив, що підрядники повинні прискорити розробку нових систем озброєння або втратити державні контракти.

Стан американського суднобудування значно відстає від темпів виробництва Китаю, і адміністрація Трампа надає пріоритет інвестуванню в суднобудівну промисловість, щоб скоротити розрив у виробництві.

Трамп створив нове Управління суднобудування раніше цього року з планами податкових пільг для залучення компаній до США.

– Оголошення в Овальному кабінеті означає, що ВМС намагаються скористатися ентузіазмом адміністрації щодо суднобудування й кажуть: гаразд, ви хочете будувати кораблі – давайте придумаємо нові кораблі для будівництва, бо якщо у вас є гроші та енергія, давайте спрямуємо це на те, що потрібно ВМС, – сказав Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Крейсер замінить есмінці класу Arleigh Burke, які мають приблизно чотири десятиліття експлуатаційного ресурсу й оснащені бойовими системами Aegis, що забезпечують можливість протиракетної оборони.

Перша спроба адміністрації Трампа побудувати новий фрегат під час попереднього президентського терміну завершилася значно затриманою програмою з перевищенням бюджету.

Початковий план передбачав будівництво 20 таких суден на початок, використовуючи іноземний проект від компанії Fincantieri SpA зі штаб-квартирою в Трієсті, Італія, чия дочірня компанія у Вісконсіні отримала контракт на будівництво фрегатів.

Для адаптації проекту відповідно до американських військових стандартів вартість корабля різко зросла, а підвищена складність призвела до затримок у виробництві.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.