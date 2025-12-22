В Финляндии вступил в силу закон, предусматривающий повышение возраста пребывания в резерве до 65 лет.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Финляндии.

Финляндия увеличивает возраст резервистов

Согласно положениям закона, все военнообязанные лица, независимо от воинского звания, будут находиться в составе резерва до достижения 65-летнего возраста.

Для военных в звании полковника или командира и выше установлен отдельный порядок: они будут подлежать призыву без определённого верхнего возрастного предела и оставаться в резерве до тех пор, пока будут признаны пригодными к службе.

Срок службы для сержантов и офицеров увеличен на пять лет.

Министр обороны Финляндии Антти Гяккянен заявил, что благодаря новым законодательным изменениям численность резерва вырастет на 125 тыс. призывников в течение пятилетнего переходного периода.

Ожидается, что в 2031 году общее количество резервистов в стране достигнет примерно 1 млн человек.

В Министерстве обороны подчеркнули, что реформа предоставит Силам обороны и Пограничной службе более широкие возможности для привлечения квалифицированного персонала на ключевые должности в условиях чрезвычайных ситуаций.

— Вместе со всеми другими мерами по укреплению обороны это является посланием о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем, — подчеркнул Гяккянен.

В ведомстве отметили, что на практике последствия реформы будут касаться относительно ограниченного круга призывников.

Как и ранее, на повышение квалификации будут направлять только резервистов, имеющих воинские звания.

В будущем участие в добровольных мероприятиях национальной обороны станет возможным без верхнего возрастного предела, предусмотренного законом.

В настоящее время предельный возраст пребывания в резерве в Финляндии составляет 50 лет для всех военнообязанных и 60 лет — для сержантов и офицеров.

Военная служба в ЕС

Полный призыв в вооружённые силы в странах Европейского Союза действует только в Греции, на Кипре, в Австрии и Финляндии.

В скандинавских государствах и странах Балтии на военную службу привлекают лишь часть лиц, подлежащих призыву.

Продолжительность обязательной военной службы в европейских странах зависит от государства и колеблется от шести до 15 месяцев.

За исключением Дании и Швеции, призыв не распространяется на женщин.

