У Фінляндії набув чинності закон, що передбачає підвищення віку перебування у резерві до 65 років.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

Фінляндія збільшує вік резервістів

Згідно з положеннями закону, усі військовозобов’язані особи, незалежно від військового звання, перебуватимуть у складі резерву до досягнення 65-річного віку.

Для військових у званні полковника або командира й вище встановлено окремий порядок: вони підлягатимуть призову без визначеної верхньої вікової межі та залишатимуться в резерві доти, доки будуть визнані придатними до служби.

Термін служби для сержантів та офіцерів збільшено на п’ять років.

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявивв, що завдяки новим законодавчим змінам чисельність резерву зросте на 125 тис. призовників протягом п’ятирічного перехідного періоду.

Очікується, що у 2031 році загальна кількість резервістів у країні сягне приблизно 1 млн осіб.

У Міністерстві оборони наголосили, що реформа надасть Силам оборони та Прикордонній службі ширші можливості для залучення кваліфікованого персоналу на ключові посади в умовах надзвичайних ситуацій.

– Разом з усіма іншими заходами щодо зміцнення оборони це є посланням про те, що Фінляндія піклується про свою безпеку зараз і в майбутньому, – наголосив Гяккянен.

У відомстві зауважили, що на практиці наслідки реформи стосуватимуться відносно обмеженого кола призовників.

Як і раніше, на підвищення кваліфікації направлятимуть лише резервістів, які мають військові звання.

У майбутньому участь у добровільних заходах національної оборони стане можливою без верхньої вікової межі, передбаченої законом.

Зараз граничний вік перебування в резерві у Фінляндії становить 50 років для всіх військовозобов’язаних та 60 років – для сержантів і офіцерів.

Військова служба в ЄС

Повний призов до збройних сил у країнах Європейського Союзу діє лише в Греції, на Кіпрі, в Австрії та Фінляндії.

У скандинавських державах і країнах Балтії на військову службу залучають лише частину осіб, які підлягають призову.

Тривалість обов’язкової військової служби в європейських країнах залежить від держави та коливається від шести до 15 місяців.

За винятком Данії та Швеції, призов не поширюється на жінок.

