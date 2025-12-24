РФ потребует существенных изменений в проект “мирного плана”, который был согласован Украиной и США.

РФ потребует изменений в согласованный Украиной и США “мирный план”

Как сообщает Bloomberg на основе общения с “приближенным к Кремлю источником”, в Москве считают “план из 20 пунктов”, который согласовали на переговорах Украины и США, отправной точкой для дальнейших переговоров, и считают, что там “нет важных для России положений” и “ответов на многие вопросы”.

В частности, в Кремле хотят “гарантий относительно дальнейшего расширения НАТО на восток” и обещания о нейтральном статусе Украины, если она вступит в Евросоюз.

К тому же, Россия недовольна “недостатком ограничений” относительно численности армии и типа вооружения для Украины, “отсутствием четких гарантий” относительно статуса русского языка в Украине и отмены западных санкций и судьбы замороженных на Западе российских активов.

Кроме того, Bloomberg сообщает о стремлении РФ получить от Украины все территории на востоке Донецкой области, которую российские войска не смогли оккупировать в течение почти четырех лет войны.

Собеседник отметил, что в России считают текущий документ “достаточно типичным украинским планом”, но “исследуют его с холодной головой”.

Bloomberg пишет, что кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал последние предложения по мирному плану, разработанные в течение недель переговоров с участием чиновников США, Украины и РФ.

– Хотя Россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать оттолкнуть президента США Дональда Трампа, полностью отклонив его, – говорится в материале.

Издание вспоминает слова Трампа, который на этой неделе сообщил, что “переговоры идут хорошо” и что есть шанс заключить соглашение в ближайшее время.

