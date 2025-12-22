Уже готов базовый блок документов, касающийся мирного плана для окончания войны России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с дипломатами 22 декабря.

Зеленский о готовности документов по мирному плану

— Наша главная цель — справедливый мир и окончание войны. Продолжается дипломатический процесс. Сейчас возвращается наша группа из Майами. Они будут ночью. Утром будут детали, — сказал Зеленский.

По мнению главы государства, украинская сторона сделала все возможное для первых драфтов.

Кроме этого, есть 20 пунктов плана. Наверное, отметил президент Украины, там не все идеально, однако этот план есть.

По словам Зеленского, есть рамочный документ о гарантиях безопасности между Украиной, США и Европой.

Также есть отдельный документ между Украиной и США, предусматривающий двусторонние гарантии безопасности, которые должны рассмотреть в американском Конгрессе.

— Я видел первые наработки. Там почти 90% именно тех приложений, которые для нас важны: на что может рассчитывать наша армия и Украина после подписания таких гарантий, насколько сильными мы можем быть, — объяснил Зеленский.

По его мнению, все это выглядит на сегодня достаточно достойно. Он считает, что очень важно то, что все наработки являются совместными между Украиной и США.

Президент подчеркнул, что это свидетельствует о том, что реальный результат очень близок.

