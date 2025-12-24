РФ вимагатиме суттєвих змін до проєкту “мирного плану”, який був узгоджений Україною і США.

РФ вимагатиме змін до узгодженого Україною і США “мирного плану”

Як повідомляє Bloomberg на основі спілкування з “наближеним до Кремля джерелом”, у Москві вважають “план з 20 пунктів”, узгоджений у перемовинах України і США, відправною точкою для подальших переговорів, і вважають, що там “немає важливих для Росії положень” і “відповідей на багато запитань”.

Зокрема, у Кремлі хочуть “гарантій від подальшого розширення НАТО на схід” та обіцянки про нейтральний статус України, якщо вона вступить до Євросоюзу.

До того ж, Росія недоволена “нестачею обмежень” на чисельність війська і типи озброєння для України, “відсутністю чітких гарантій” щодо статусу російської мови в Україні та щодо скасування західних санкцій і долі заморожених на Заході російських активів.

Крім того, Bloomberg повідомляє про прагнення РФ отримати від України всі території на сході Донеччини, яку російські війська не змогли окупувати протягом майже чотирьох років війни.

Співрозмовник зазначив, що в Росії вважають поточний документ “досить типовим українським планом”, але “дослідять його з холодною головою”.

Bloomberg пише, що кремлівський диктатор Володимир Путін досі не прокоментував останні пропозиції щодо мирного плану, розроблені протягом тижнів переговорів за участі чиновників США, України та РФ.

– Хоча Росія не схвалила останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати відштовхнути президента США Дональда Трампа, повністю відхиливши його, – йдеться у матеріалі.

Видання нагадує слова Трампа, який цього тижня повідомив, що “переговори йдуть добре” і що є шанс укласти угоду найближчим часом.

