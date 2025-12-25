Утром 25 декабря над международными водами Балтийского моря вблизи воздушного пространства Польши зафиксировали российский военный самолет, а ночью с территории Беларуси в польское небо залетели неустановленные объекты.

Из-за этого военные временно ограничивали гражданское авиадвижение над частью страны.

Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши.

Перехват самолета РФ над Балтийским морем: что известно

Как отметили в ведомстве, польские истребители поднялись в воздух после обнаружения российского разведывательного самолета, который совершал полет над международными водами Балтийского моря недалеко от границы воздушного пространства Польши.

Самолет был визуально идентифицирован и сопровождался до момента, пока он не покинул зону потенциальной угрозы.

Нарушение воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

В ночь на 25 декабря радарные системы также зафиксировали вторжение воздушных объектов со стороны Беларуси.

По оценке польских военных, речь идет о метеорологических или контрабандных воздушных шарах, которые двигались по направлению ветра.

Полет всех объектов находился под постоянным контролем радаров.

Для обеспечения безопасности гражданской авиации была временно закрыта часть воздушного пространства над Подляским воеводством.

После стабилизации ситуации ограничения сняли.

Ранее вблизи города Крынки в Польше установили первый элемент антидроновой системы — радар на более чем 70-метровой наблюдательной башне.

Система должна обнаруживать и отслеживать объекты, приближающиеся с территории Беларуси, а впоследствии — и нейтрализовать их.

Ее развертывание стало ответом на серию инцидентов с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками.

