Вранці 25 грудня над міжнародними водами Балтійського моря поблизу повітряного простору Польщі зафіксували російський військовий літак, а вночі з території Білорусі в польське небо залетіли невстановлені об’єкти.

Через це військові тимчасово обмежували цивільний авіарух над частиною країни.

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

Перехоплення літака РФ над Балтійським морем: що відомо

Як зазначили у відомстві, польські винищувачі піднялися в повітря після виявлення російського розвідувального літака, який здійснював політ над міжнародними водами Балтійського моря неподалік межі повітряного простору Польщі.

Літак був візуально ідентифікований та супроводжений до моменту, поки він не залишив зону потенційної загрози.

Порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

У ніч на 25 грудня радарні системи також зафіксували вторгнення повітряних об’єктів з боку Білорусі.

За оцінкою польських військових, йдеться про метеорологічні або контрабандні повітряні кулі, які рухалися за напрямком вітру.

Політ усіх об’єктів перебував під постійним контролем радарів.

Для гарантування безпеки цивільної авіації було тимчасово закрито частину повітряного простору над Підляським воєводством.

Після стабілізації ситуації обмеження зняли.

Раніше поблизу міста Кринки у Польщі встановили перший елемент антидронової системи – радар на понад 70-метровій спостережній вежі.

Система має виявляти та відстежувати об’єкти, що наближаються з території Білорусі, а згодом — і нейтралізувати їх.

Її розгортання стало відповіддю на серію інцидентів із порушенням повітряного простору Польщі безпілотниками.

Фото: Командування Повітряних сил НАТО

