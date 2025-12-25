Премьер-министр Ирландии Михол Мартин не считает, что инцидент с дронами вблизи маршрута полета самолета президента Владимира Зеленского является провалом для ирландских спецслужб.

Об этом премьер Михол Мартин заявил в интервью The Journal.

В Ирландии есть две разведывательные службы — An Garda Síochána и Вооруженные силы. Обе занимаются сбором информации самостоятельно.

На вопрос журналиста, можно ли назвать провалом для двух спецслужб то, что у них отсутствовала предварительная информация об инциденте с дроном во время визита президента Зеленского, Михол Мартин ответил следующее:

— Я так не думаю. Всегда существовала вероятность того, что это произойдет, и это была успешная операция по безопасности. Вокруг вопросов безопасности постоянно много шума, и всегда есть попытки изобразить Ирландию как какую-то безнадежную страну, — сказал премьер.

Он подчеркнул, что ирландская разведка хорошо работает и имеет очень хорошие отношения по всему миру, и очень полезна в определенных сценариях.

— Я видел, как она (ирландская разведка, — Ред.) работает, и теперь, перед тем как ехать на европейские встречи, я хорошо информирован и знаю, что происходит, — добавил премьер.

