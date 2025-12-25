Прем’єр Ірландії не бачить провалу спецслужб через інцидент із літаком Зеленського
- 2 грудня чотири невідомі дрони слідували за маршрутом польоту літака президента Володимира Зеленського під час його візиту до Дубліна.
- Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін не вважає появу цих дронів провалом ірландських служб безпеки.
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін не вважає, що інцидент із дронами поблизу маршруту польоту літака президента Володимира Зеленського є провалом для ірландських спецслужб.
Про це прем’єр Міхол Мартін заявив в інтерв’ю The Journal.
В Ірландії є дві розвідувальні служби — An Garda Síochána та Збройні сили. Обидві займаються збором інформації самостійно.
На запитання журналіста, чи можна назвати провалом для двох спецслужб те, що у них була відсутня попередня інформація про інцидент з дроном під час візиту президента Зеленського, Міхол Мартін відповів наступне:
— Я так не думаю. Завжди існувала ймовірність того, що це станеться, і це була успішна операція з безпеки. Навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну, — сказав прем’єр.
Він наголосив, що ірландська розвідка добре працює та має дуже хороші відносини по всьому світу, і є дуже корисною в певних сценаріях.
— Я бачив, як вона (ірландська розвідка, — Ред.) працює, і тепер, перед тим як їхати на європейські зустрічі, я добре інформований і знаю, що відбувається, – додав прем’єр.