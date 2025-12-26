В ночь на 25 декабря США провели военную операцию против группировки ИГИЛ на северо-западе Нигерии.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Х.

Удар США по боевикам ИГИЛ в Нигерии: что известно

Трамп подчеркнул, что удар был нанесен по его прямому приказу как главнокомандующего.

Сейчас смотрят

По его словам, целью атаки стали боевики ИГИЛ, причастные к серии нападений и жестоких убийств мирного населения, в частности христиан.

— Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертельный удар по террористической нечисти ИГИЛ на северо-западе Нигерии, — написал Трамп.

Президент США заявил, что американские военные нанесли серию высокоточных ударов.

— Министерство войны нанесло ряд идеальных ударов, нанести которые способны только Соединенные Штаты. Под моим руководством наша страна не позволит радикальному исламскому терроризму процветать, — добавил он.

Трамп также отметил, что США и в дальнейшем будут реагировать силой в случае продолжения атак боевиков на гражданское население.

Ранее Соединенные Штаты заявляли о ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ — Дхии Завби Муслиха аль-Хардани — и двух его сыновей во время специальной операции в Сирии.

По информации Центрального командования США (CENTCOM), в ходе рейда были уничтожены также Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба аль-Хардани, которые были связаны с деятельностью ИГИЛ.

При этом гражданские — три женщины и трое детей, которые находились поблизости, не пострадали.

В Пентагоне отмечали, что, несмотря на потерю контролируемых территорий, ИГИЛ остается активной подпольной сетью и представляет угрозу безопасности в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке и в Африке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.