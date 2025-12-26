Удар США по ИГИЛ в Нигерии: Трамп объявил о “смертельной операции”
- США нанесли серию ударов по позициям ИГИЛ на северо-западе Нигерии по прямому приказу Дональда Трампа.
- Трамп заявил, что боевики были причастны к жестоким убийствам, в частности христианского населения.
- Президент США подчеркнул, что Вашингтон не позволит радикальному исламскому терроризму укрепляться.
В ночь на 25 декабря США провели военную операцию против группировки ИГИЛ на северо-западе Нигерии.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Х.
Удар США по боевикам ИГИЛ в Нигерии: что известно
Трамп подчеркнул, что удар был нанесен по его прямому приказу как главнокомандующего.
По его словам, целью атаки стали боевики ИГИЛ, причастные к серии нападений и жестоких убийств мирного населения, в частности христиан.
— Сегодня вечером, по моему приказу как главнокомандующего, Соединенные Штаты нанесли мощный и смертельный удар по террористической нечисти ИГИЛ на северо-западе Нигерии, — написал Трамп.
Президент США заявил, что американские военные нанесли серию высокоточных ударов.
— Министерство войны нанесло ряд идеальных ударов, нанести которые способны только Соединенные Штаты. Под моим руководством наша страна не позволит радикальному исламскому терроризму процветать, — добавил он.
Трамп также отметил, что США и в дальнейшем будут реагировать силой в случае продолжения атак боевиков на гражданское население.
Ранее Соединенные Штаты заявляли о ликвидации одного из главарей террористической группировки ИГИЛ — Дхии Завби Муслиха аль-Хардани — и двух его сыновей во время специальной операции в Сирии.
По информации Центрального командования США (CENTCOM), в ходе рейда были уничтожены также Абдалла Дхия аль-Хардани и Абд аль-Рахман Дхия Завба аль-Хардани, которые были связаны с деятельностью ИГИЛ.
При этом гражданские — три женщины и трое детей, которые находились поблизости, не пострадали.
В Пентагоне отмечали, что, несмотря на потерю контролируемых территорий, ИГИЛ остается активной подпольной сетью и представляет угрозу безопасности в различных регионах мира, в частности на Ближнем Востоке и в Африке.