Китай разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтных пусковых установках и не демонстрирует готовность к переговорам по контролю над вооружениями.

Пекин продолжает наращивать ядерный потенциал и параллельно прорабатывает военные сценарии захвата Тайваня.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет Пентагона, с которым ознакомились журналисты.

В документе говорится, что Китай развернул более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-31 в шахтах вблизи границы с Монголией.

Эти объекты являются новейшими среди подобной инфраструктуры. Ранее Министерство обороны США уже сообщало о существовании этих шахт, однако без уточнения количества размещенных в них ракет.

Согласно отчету, на 2024 год ядерный арсенал КНР оценивался примерно в 600 боеголовок.

Хотя темпы их производства несколько снизились по сравнению с предыдущими годами, общий курс наращивания остается неизменным.

По прогнозам американских военных, к 2030 году Китай может иметь более 1000 ядерных боеголовок.

Некоммерческая организация Bulletin of the Atomic Scientists подтверждает, что именно Китай сейчас быстрее всего среди ядерных государств модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал.

– Мы продолжаем наблюдать отсутствие у Пекина желания принимать меры или проводить более комплексные переговоры по контролю над вооружениями, – отмечается в отчете Пентагона.

Отдельный раздел документа посвящен ситуации вокруг Тайваня. Аналитики Минобороны США отмечают, что “Китай рассчитывает быть готов к войне с островом и победе в ней до конца 2027 года”.

Один из возможных сценариев предполагает массированный обстрел Тайваня с расстояния 1500-2000 морских миль. В отчете подчеркивается, что большое количество таких ударов может “серьезно усложнить и нарушить присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, что имеет ключевое значение для системы сдерживания.

В ответ посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения, заявив, что КНР якобы придерживается “оборонной ядерной стратегии”, “удерживает свои силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности”, и соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Отчет Пентагона появился на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовящемся плане денуклеаризации России и Китая.

Его также обнародовали менее чем за два месяца до завершения действия договора СНВ-3 – последнего действующего соглашения между США и Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Документ, ограничивающий количество ядерных боеголовок до 1550 единиц для каждой стороны, был продлен в 2021 году Джо Байденом и Владимиром Путиным на пять лет и не предусматривает дальнейшую пролонгацию.

Эксперты предостерегают, что по завершении действия договора в феврале 2026 года мир может столкнуться с неконтролируемой трехсторонней гонкой ядерных вооружений с участием США, России и Китая.

