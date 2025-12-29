Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню із залученням усіх родів військ, включно з бойовими стрільбами в акваторії Тайванської протоки.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Навчання НВАК біля Тайваню: що відомо

Навчання під назвою Місія справедливості-2025 проводяться із залученням сухопутних військ, флоту, військово-повітряних сил та Ракетних військ Китаю.

Зараз дивляться

У Пекіні заявили, що маневри спрямовані на перевірку реальної бойової спроможності військ у спільних операціях.

Китайські військові оголосили про проведення бойових стрільб з 08:00 до 18:00 у п’яти районах навколо Тайваню.

Суднам і літакам рекомендовано не заходити в ці зони. Частина районів розташована безпосередньо в Тайванській протоці — одному з найжвавіших морських шляхів світу.

Міністерство оборони Тайваню назвало дії Китаю ірраціональними провокаціями та повідомило про розгортання власних сил для проведення бойових навчань.

Управління цивільної авіації Тайваню заявило, що визначення зон для стрільб серйозно загрожує безпеці польотів, і розглядає альтернативні маршрути для авіарейсів.

За даними агентства, навчання відбуваються після того, як США схвалили пакет продажу озброєнь Тайваню на суму до $11 млрд.

Китай раніше заявляв, що такі дії підвищують ризик зіткнення між наддержавами, а також запровадив санкції проти американських оборонних компаній і їхніх керівників.

Раніше США заявили, що Китай активно нарощує ядерний потенціал і розгорнув понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтах.

У звіті Пентагону зазначалося, що Пекін розглядає військові сценарії захоплення Тайваню та може бути готовим до конфлікту до кінця 2027 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.