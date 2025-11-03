Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Китая Си Цзиньпин знает о возможных последствиях военных действий на Тайване.

Об этом он сказал в интервью, которое вышло в эфире программы 60 Minutes на CBS.

Трамп о Тайване и разговоре с Си

У Трампа поинтересовались, прикажет ли он американским войскам защищать Тайвань, если Си Цзиньпин примет решение о вторжении на остров, хотя глава Белого дома убежден, что Китай не сделает этого, пока он находится на посту.

Трамп сказал, что он и Си не поднимали этот вопрос во время встречи и что китайские чиновники “знают последствия” военных действий против Тайваня.

По его словам, эта тема “никогда не поднималась” во время их встречи на прошлой неделе.

– Он никогда не поднимал этот вопрос. Люди были немного удивлены этим. Но они понимают, что будет. Он открыто сказал, и его люди открыто сказали на встречах: Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп является президентом, потому что они знают последствия, – сказал Трамп.

Это интервью Трампа для программы 60 Minutes стало первым за пять лет и первым после того, как он подал иск, а затем заключил соглашение с материнской компанией CBS Paramount об интервью 2024 года с тогдашней кандидаткой в президенты от демократов Камалой Харрис.

