Правительство Италии согласилось продлить предоставление военной помощи Украине в следующем году и таким образом завершило многомесячные споры внутри коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.

Правительство приняло это решение во время последнего в этом году заседания Кабинета министров в понедельник, 29 декабря, сообщил чиновник на условиях анонимности.

Этот шаг происходит в критический момент для Киева, поскольку продолжаются переговоры в попытке заключить мирное соглашение.

Президент Дональд Трамп заявил, что достиг “значительного прогресса” во время переговоров в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Италия предоставила не менее €2,5 млрд ($2,9 млрд) двусторонней помощи Киеву с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Помощь включает системы ПВО.

Ультраправый партнер Мелони по коалиции, партия Лига, и ее пророссийский лидер Маттео Сальвини в течение нескольких месяцев призывали Италию прекратить оказание помощи Украине, ссылаясь на опасения по поводу коррупции.

Мелони вместе с другим членом альянса, партией Вперед, Италия, настаивали на сохранении поддержки.

Сообщения Италии по Украине в последнее время стали противоречивыми.

После того, как правительство в октябре сигнализировало о готовности принять участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева, министр иностранных дел Антонио Таяни из партии Вперед, Италия изменил курс и заявил, что было бы “преждевременно” участвовать, пока продолжаются переговоры.

— Украина должна достичь “справедливого и прочного мира”, который защищает как ее собственные интересы, так и интересы ее европейских партнеров, — заявила Мелони поздно вечером в воскресенье.

В начале декабря Евросоюз согласился предоставить Украине $90 млрд займа для покрытия ее расходов в течение следующих двух лет.

Без новой помощи Киев, вероятно, исчерпает деньги в начале следующего года.

Напомним, 1 декабря правительство Италии одобрило предоставление Украине 12-го пакета военной помощи. Перечень военного оборудования, который он содержит, не объявлялся.

С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года правительство Мелони предоставило Украине 11 пакетов помощи.

Общая стоимость этих пакетов составляет от €2,5 млрд до €3 млрд.

