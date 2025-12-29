Правительство Италии одобрило помощь Украине в 2026 году несмотря на споры в коалиции
- Правительство Италии на заседании 29 декабря согласовало продление военной помощи Украине в 2026 году, завершив длительные споры внутри коалиции Мелони.
- С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Италия предоставила Украине не менее €2,5 млрд помощи, включая системы противовоздушной обороны.
Правительство Италии согласилось продлить предоставление военной помощи Украине в следующем году и таким образом завершило многомесячные споры внутри коалиции премьер-министра Джорджии Мелони.
Об этом пишет Bloomberg.
Италия согласовала дальнейшую помощь Украине
Правительство приняло это решение во время последнего в этом году заседания Кабинета министров в понедельник, 29 декабря, сообщил чиновник на условиях анонимности.
Этот шаг происходит в критический момент для Киева, поскольку продолжаются переговоры в попытке заключить мирное соглашение.
Президент Дональд Трамп заявил, что достиг “значительного прогресса” во время переговоров в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Италия предоставила не менее €2,5 млрд ($2,9 млрд) двусторонней помощи Киеву с момента вторжения России в Украину в 2022 году. Помощь включает системы ПВО.
Ультраправый партнер Мелони по коалиции, партия Лига, и ее пророссийский лидер Маттео Сальвини в течение нескольких месяцев призывали Италию прекратить оказание помощи Украине, ссылаясь на опасения по поводу коррупции.
Мелони вместе с другим членом альянса, партией Вперед, Италия, настаивали на сохранении поддержки.
Сообщения Италии по Украине в последнее время стали противоречивыми.
После того, как правительство в октябре сигнализировало о готовности принять участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева, министр иностранных дел Антонио Таяни из партии Вперед, Италия изменил курс и заявил, что было бы “преждевременно” участвовать, пока продолжаются переговоры.
— Украина должна достичь “справедливого и прочного мира”, который защищает как ее собственные интересы, так и интересы ее европейских партнеров, — заявила Мелони поздно вечером в воскресенье.
В начале декабря Евросоюз согласился предоставить Украине $90 млрд займа для покрытия ее расходов в течение следующих двух лет.
Без новой помощи Киев, вероятно, исчерпает деньги в начале следующего года.
Напомним, 1 декабря правительство Италии одобрило предоставление Украине 12-го пакета военной помощи. Перечень военного оборудования, который он содержит, не объявлялся.
С начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года правительство Мелони предоставило Украине 11 пакетов помощи.
Общая стоимость этих пакетов составляет от €2,5 млрд до €3 млрд.