Уряд Італії погодився продовжити надання військової допомоги Україні у наступному році і таким чином завершив багатомісячні суперечки всередині коаліції прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Про це пише Bloomberg.

Італія погодила подальшу допомогу Україні

Уряд ухвалив це рішення під час останнього в цьому році засідання Кабінету міністрів у понеділок, 29 грудня, повідомив чиновник на умовах анонімності.

Цей крок відбувається в критичний момент для Києва, оскільки тривають переговори в спробі укласти мирну угоду.

Президент Дональд Трамп заявив, що досяг “значного прогресу” під час переговорів у неділю з президентом України Володимиром Зеленським.

Італія надала щонайменше €2,5 млрд ($2,9 млрд) двосторонньої допомоги Києву з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Допомога включає системи ППО.

Ультраправий партнер Мелоні по коаліції, партія Ліга, та її проросійський лідер Маттео Сальвіні протягом місяців закликали Італію припинити надання допомоги Україні, посилаючись на занепокоєння корупцією.

Мелоні разом з іншим членом альянсу, партією Вперед, Італія, наполягали на збереженні підтримки.

Повідомлення Італії щодо України останнім часом стали суперечливими.

Після того, як уряд у жовтні сигналізував про готовність взяти участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для Києва, міністр закордонних справ Антоніо Таяні з партії Вперед, Італія змінив курс та заявив, що було б “передчасно” брати участь, поки тривають переговори.

– Україна повинна досягти “справедливого й тривалого миру”, який захищає як її власні інтереси, так і інтереси її європейських партнерів, – заявила Мелоні пізно ввечері в неділю.

На початку грудня Євросоюз погодився надати Україні $90 млрд позики для покриття її витрат протягом наступних двох років.

Без нової допомоги Київ, імовірно, вичерпає гроші на початку наступного року.

Нагадаємо, 1 грудня уряд Італії схвалив надання Україні 12-го пакета військової допомоги. Перелік військового обладнання, який він містить, не оголошувався.

З початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року уряд Мелоні надав Україні 11 пакетів допомоги.

Загальна вартість цих пакетів становить від €2,5 млрд до €3 млрд.

