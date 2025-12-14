Италия поддерживает Бельгию в противодействии плану Евросоюза по передаче Украине €210 млрд замороженных активов Центробанка РФ.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на внутреннюю документацию.

Италия – третья по численности населения и количеству голосов страна ЕС. И позиция Рима перед решающей встречей лидеров Евросоюза в Брюсселе подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения о репарационном кредите для Украины за счет российских активов.

Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС на саммите Европейского совета 18-19 декабря достигли соглашения о применении денег из замороженных российских активов. Известно, что средства хранятся в банке Euroclear в Бельгии, и их вполне можно было бы выделить для поддержки Киева.

Правительство Бельгии опасается, что ему придется вернуть всю сумму, если Россия заберет свои деньги. Но до сих пор Бельгия не имела весомого союзника.

Источник : Politico

