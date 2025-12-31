С начала 2026 года для украинцев, которые путешествуют или временно проживают в странах Европейского Союза, начнут действовать принципиально новые правила мобильной связи. Украина официально присоединяется к единой роуминговой зоне ЕС, что позволит пользоваться связью по принципу роуминг как дома.

Звонки, SMS и мобильный интернет в 27 странах Евросоюза будут работать по тарифам украинского оператора — без дополнительных доплат за пребывание за границей. Аналогичные условия будут действовать и для граждан ЕС, которые будут приезжать в Украину.

С 1 января 2026 года мобильная связь в ЕС для украинцев фактически не будет отличаться от пользования услугами внутри страны. Большинство тарифных пакетов будут автоматически включать роуминг с ЕС без необходимости отдельного подключения услуги.

Основные принципы новой системы:

единые условия во всех странах ЕС;

звонки и SMS — по “домашним” тарифам;

мобильный интернет — в пределах установленных оператором лимитов.

Для передачи данных операторы могут применять специальные ограничения, особенно в тарифах с безлимитным интернетом. В то же время абоненты получат достаточный объем гигабайт для комфортного пользования сетью во время путешествий.

Мобильная связь в ЕС для украинцев с 1 января 2026 года: кого коснутся изменения

Новые правила роуминга с ЕС с 1 января распространяются не только на туристов. Они будут действовать и для украинцев, которые из-за войны длительное время находятся в странах Евросоюза и пользуются украинскими SIM-картами.

Украинские и европейские регуляторы вместе с операторами предусмотрели механизмы, которые позволяют и в дальнейшем пользоваться украинской связью без принудительных ограничений. По оценкам регулятора, в ЕС сейчас находятся миллионы активных украинских SIM-карт, и сохранение связи с гражданами остается приоритетом.

Подорожает ли мобильная связь для украинцев в ЕС

Присоединение к зоне Roam like at home не означает автоматического повышения тарифов внутри страны. В профильных органах отмечают, что стоимость мобильной связи растет из-за расходов на инфраструктуру, энергообеспечение и восстановление сетей, а не из-за роуминга.

В то же время операторы могут предложить альтернативные тарифные планы — например, пакеты без роуминга для пользователей, которые не выезжают за границу.

Vodafone и Киевстар уже сообщили об изменении условий обслуживания. По словам операторов:

повышение тарифов именно из-за введения роуминга как дома не предусматривается;

минуты и интернет из тарифного пакета можно будет использовать как в Украине, так и в странах ЕС.

Мы решили выяснить, что именно изменится для наших тарифных планов в случае выезда за пределы Украины и пребывания на территории одной из стран Европейского Союза. В частности, в lifecell сохраняется возможность пользоваться 10 ГБ мобильного интернета в странах ЕС, а тариф в Украине предусматривает 30 ГБ в месяц.

У Киевстар действует отдельная система расчетов. Если в Украине у нас осталось около 8 ГБ мобильного интернета и безлимитные звонки в сети Киевстар, то в роуминге можно воспользоваться 125 минутами для звонков на Киевстар и другие мобильные операторы, а также 6,2 ГБ мобильного интернета.

Поэтому перед поездкой стоит обязательно уточнять у своего мобильного оператора, какие именно условия будут действовать после использования тарифного плана за пределами Украины.

Но вполне возможно, что со временем могут появиться отдельные “социальные” тарифы без услуги роуминга — для абонентов, которые не выезжают за границу и хотят платить меньше.

Почему это решение является знаковым для Украины

Украина стала первым государством за пределами ЕС и ЕЭЗ, которое присоединилось к единому роуминговому пространству Евросоюза. Это решение подтверждает соответствие украинского телеком-регулирования европейским стандартам и демонстрирует реальную интеграцию в цифровой рынок ЕС.

До конца 2025 года для украинцев будут продолжать действовать льготные условия роуминга, согласованные между операторами. А с 1 января 2026 года мобильная связь в ЕС для украинцев перейдет на постоянную основу по принципу “как дома”.

