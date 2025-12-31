З початку 2026 року для українців, які подорожують або тимчасово проживають у країнах Європейського Союзу, почнуть діяти принципово нові правила мобільного зв’язку. Україна офіційно приєднується до єдиної роумінгової зони ЄС, що дозволить користуватися зв’язком за принципом роумінг як вдома.

Що зміниться у правилах мобільного зв’язку в ЄС для українців з 1 січня, читайте в нашому матеріалі.

Правила роумінгу з ЄС з 1 січня: що зміниться для українців

Дзвінки, SMS та мобільний інтернет у 27 країнах Євросоюзу працюватимуть за тарифами українського оператора – без додаткових доплат за перебування за кордоном. Аналогічні умови діятимуть і для громадян ЄС, які приїжджатимуть в Україну.

З 1 січня 2026 року мобільний зв’язок у ЄС для українців фактично не відрізнятиметься від користування послугами всередині країни. Більшість тарифних пакетів автоматично включатимуть роумінг з ЄС без потреби окремого підключення послуги.

Головні принципи нової системи:

єдині умови у всіх країнах ЄС;

дзвінки та SMS – за “домашніми” тарифами;

мобільний інтернет – у межах установлених оператором лімітів.



Для передачі даних оператори можуть застосовувати спеціальні обмеження, особливо у тарифах із безлімітним інтернетом. Водночас абоненти отримають достатній обсяг гігабайтів для комфортного користування мережею під час подорожей.

Мобільний зв’язок у ЄС для українців з 1 січня 2026: кого торкнуться зміни

Нові правила роумінгу з ЄС з 1 січня поширюються не лише на туристів. Вони діятимуть і для українців, які через війну тривалий час перебувають у країнах Євросоюзу та користуються українськими SIM-картками.

Українські та європейські регулятори разом з операторами передбачили механізми, які дозволяють і надалі користуватися українським зв’язком без примусових обмежень. За оцінками регулятора, у ЄС зараз перебувають мільйони активних українських SIM-карт, і збереження зв’язку з громадянами залишається пріоритетом.

Чи подорожчає мобільний зв’язок для українців у ЄС

Приєднання до зони Roam like at home не означає автоматичного підвищення тарифів усередині країни. У профільних органах наголошують, що вартість мобільного зв’язку зростає через витрати на інфраструктуру, енергозабезпечення та відновлення мереж, а не через роумінг.

Водночас оператори можуть запропонувати альтернативні тарифні плани – наприклад, пакети без роумінгу для користувачів, які не виїжджають за кордон.

Vodafone і Київстар уже повідомили про зміну умов обслуговування. За словами операторів:

підвищення тарифів саме через запровадження роумінгу як вдома не передбачається;

хвилини та інтернет із тарифного пакета можна буде використовувати як в Україні, так і в країнах ЄС.



Ми вирішили з’ясувати, що саме зміниться для наших тарифних планів у разі виїзду за межі України та перебування на території однієї з країн Європейського Союзу. Зокрема, у lifecell зберігається можливість користуватися 10 ГБ мобільного інтернету у разі виїзду у країну ЄС, тариф в Україні передбачає 30 ГБ на місяць.

У Київстар діє окрема система розрахунків. Якщо в Україні в нас залишилося близько 8 ГБ мобільного інтернету та безлімітні дзвінки в мережі Київстар, то в роумінгу можна скористатися 125 хвилинами для дзвінків на Київстар та інші мобільні оператори, а також 6,2 ГБ мобільного інтернету.

Тож перед поїздкою варто обов’язково уточнювати у свого мобільного оператора, які саме умови діятимуть після використання тарифного плану за межами України.

Але цілком можливо, що з часом можуть з’явитися окремі “соціальні” тарифи без послуги роумінгу – для абонентів, які не виїжджають за кордон і хочуть платити менше.

Чому це рішення є знаковим для України

Україна стала першою державою поза межами ЄС та ЄЕЗ, яка долучилася до єдиного роумінгового простору Євросоюзу. Це рішення підтверджує відповідність українського телеком-регулювання європейським стандартам і демонструє реальну інтеграцію в цифровий ринок ЄС.

До кінця 2025 року для українців і надалі діятимуть пільгові умови роумінгу, погоджені між операторами. А з 1 січня 2026 року мобільний зв’язок у ЄС для українців перейде на постійну основу за принципом “як удома”.