Почти половина — 49% граждан США — не доверяют подходам президента Дональда Трампа к урегулированию войны между Россией и Украиной.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный The Economist/YouGov в конце декабря 2025 года, сообщает The Hill.

Отношение американцев к политике Трампа в отношении Украины

Согласно результатам исследования, действия Трампа в отношении Украины и России оценивают так:

Сейчас смотрят

49% респондентов “скорее не одобряют” или “категорически не одобряют” эти подходы; 30% — “скорее одобряют” или “полностью одобряют”; 20% — не определились.

Опрос проводился с 26 по 29 декабря среди 1550 человек, погрешность составляет 3,6 процентного пункта.

— В первый год второго срока Трампа его администрация настойчиво добивалась прекращения войны в Украине, но без особого успеха, — говорится в материале.

Исследование проводилось на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая состоялась 28 декабря во Флориде.

Во время совместного выступления Трамп заявил, что прогресс достигнут в 95% вопросов, однако отметил, что вопрос территорий остается самым сложным.

Согласно опросу The Economist/YouGov, 27% респондентов считают, что на тот момент РФ имела преимущество в войне, 6% были убеждены в преимуществе Украины, а 44% не смогли определить, какая сторона имела преимущество.

Еще 24% респондентов не были уверены, что какая-либо из сторон имела преимущество.

28 декабря Зеленский и Трамп провели седьмую за год встречу во Флориде, во время которой обсудили пункты мирного плана.

После переговоров украинский президент сообщил, что 20-пунктный план в целом согласован на 90%, а гарантии безопасности со стороны США — на 100%.

По словам Зеленского, гарантии в формате США-Европа-Украина согласованы почти полностью, план восстановления Украины находится на стадии финализации.